Улицу Визнюка в Брянске перекроют на четыре дня из-за ремонта. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске стартовал капитальный ремонт улицы Строкина. Подрядчик занимается прокладкой ливневой канализации. Из-за ремонта движение транспорта перекроют на улице Визнюка. Ограничения продлятся с 12 часов 7 августа до 23 часов 10 августа.

В горадминистрации призвали автомобилистов использовать альтернативные маршруты.