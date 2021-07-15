Установленные на трассах Брянщины баннеры призывают водителей соблюдать ПДД

Они размещены на обочинах федеральных автодорог М-3 «Украина» и А-240.

Как рассказывают сотрудники областного УГИБДД, тематические баннеры, призывающие к ответственному поведению на дороге, очень эффективны, так как через территорию региона проходит огромный потом автотранспорта, и люди это видят.

Госавтоинспекторы рассчитывают на то, что такого рода информационные материалы привлекут внимание участников дорожного движения, и это позволит значительно снизить количество ДТП.