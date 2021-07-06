В Белых Берегах ограничили движение по переезду

Ограничения связаны с ремонтными работами.

6 и 7 июля с 6.00 до 16.00 ограничат движение на железнодорожном переезде 114 км пк 1 станции Белые Берега. Как сообщает городской ОГИБДД, это связано с асфальтированием дорожного полотна.

Пересечь переезд можно по одной полосе. Водителей просят заранее планировать свой маршрут и использовать альтернативные пути проезда.