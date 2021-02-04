В Брянске «Газель» сбила пенсионерку на Московском проспекте

3 февраля около 09:52 на проспекте Московском в Брянске произошла авария, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

33-летний водитель автомобиля «ГАЗ-A21R23», двигаясь со стороны улицы Чкалова в сторону улицы Калинина, сбил 63-летнюю женщину-пешехода. Пенсионерка перебегала дорогу по диагонали от остановки общественного транспорта «Западная» к пешеходному переходу на красный сигнал пешеходного светофора.

В результате ДТП женщина-пешеход получила перелом 6 и 9 ребра справа, перелом 6 и 8 ребра слева.