В Брянске на ремонт дороги в переулке Осоавиахима потратят 11,5 млн рублей

В этом году в Советском районе отремонтируют переулок Осоавиахима от дома №2 до улицы Красноармейской, сообщает Брянская мэрия.

Общая протяженность ремонтируемого участка составит около 500 метров. Здесь сфрезеруют старое покрытие и уложат новый асфальт. По переулку установят около 20 светодиодных фонарей.

Пройдет ремонт существующих тротуаров и строительство новых там, где их раньше не было. Будут обустроены существующие и дополнительные парковочные места.

По завершении всех работ установят новые дорожные знаки, нанесут разметку.

В общей сложности на ремонт переулка Осоавиахима из бюджета выделено около 11,5 миллионов рублей. Работы начнутся с приходом устойчивого тепла.