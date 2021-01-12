В Брянске на Станке Димитрова пострадала пешеход при столкновении легковушек

11 января около 16:34 на проспекте Станке-Димитрова в Брянске произошло ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

27-летний водитель автомобиля Kia ED, двигаясь со стороны улицы Спартаковской в сторону улицы Карачижской, столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем LADA Largus под управлением 63-летнего водителя.

После столкновения LADA Largus наехала на 75-летнюю женщину-пешехода, которая шла по тротуару, расположенному справа по ходу движения автомобилей, в попутном направлении.

В результате ДТП женщина-пешеход получила вывих головки правой плечевой кости с отрывом бугорка и ушибленную рану правой голени.

Ранее в ночном ДТП в Советском районе Брянска пострадал человек.