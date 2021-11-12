В Брянске начались проверки пешеходов и водителей
В течение нескольких дней сотрудники ГИБДД проведут сразу два профилактических мероприятия.
В Брянской области начались оперативно-профилактические мероприятия, направленные на стабилизацию дорожно-транспортной обстановки и предупреждения ДТП с участием пешеходов и нетрезвых водителей.
С 11 по 12 ноября в областном центре проходит операция «Пешеход». С 12 по 14 ноября пройдет операция «Нетрезвый водитель».
На городские дороги выйдут 18 дополнительных экипажей ДПС. В проведении мероприятий также будут задействованы автомобили скрытого патрулирования.