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В Брянске открыли движение по улице Объездной

2021, 21 июня 17:00 На дорогах
В Брянске открыли движение по улице Объездной
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Пока двигаться можно по двум полосам.

21 июня с 17.00 восстановлено движение по улице Объездной, закрытой на ремонт с конца мая.

Как сообщает городская администрация, Объездную открыли для движения как общественного, так и личного транспорта.

На проезжей части дорожники уложили нижний слой асфальта и установили разделительную полосу. Для укладки верхнего слоя асфальта движение перекрывать не будут.

В ближайшее время дорожники приступят к строительству тротуаров. На это время проезжую часть со стороны «АэроПарка» временно заколют для движения.

Сегодня на проезжей части со стороны Дворца единоборств нанесли разметку, движение осуществляется по двум полосам – в сторону Советского и Бежицкого районов. Граница открытого для движения участка проходит по разделительной полосе.

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