В Брянске планируют открыть движение авто на расширенной улице Объездной 21 июня

Протяженность участка составляет около 600 метров.

В Советском районе продолжается активное строительство на улице Объездной, где ведется расширение проезжей части с четырех до полноценных шести полос, сообщает администрация Брянска.

Вдоль дороги на 95% выполнили устройство ливневой канализации и на 70% установили бордюрный камень.

Со стороны ТЦ «Аэропарк» уже полностью положен нижний слой асфальтобетона, сейчас выполняется асфальтирование съезда.

Со стороны Дворца единоборств проложили слой из щебня на 85%. Кроме того, на Объездной ведется монтаж наружного освещения. Уже установлено 60% опор.

Движение общественного и личного транспорта по улице Объездной планируют открыть к 21 июня, когда на проезжей части полностью уложат выравнивающий слой асфальта.