В Брянске с начала года произошло более 600 аварий

На сегодняшний день столкновения авто является самым распространенным видом аварий в Брянске.

С начала 2021 года в Брянске зарегистрировано 23 столкновения транспортных средств, в результате которых 35 человек получили травмы.

Еще в 601 ДТП в виде столкновений получили механические повреждения 1242 автомобиля.

Сотрудники Госавтоинспекции столицы региона к административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора привлекли 1111 водителей.