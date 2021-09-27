В Брянске установили первые делиниаторы

Искусственные бордюры призваны снизить аварийность на дорогах областного центра.

На улице Куйбышева в Бежицком районе Брянска установили дорожные делиниаторы. Искусственные бордюры используют в качестве дорожной разметки и разделителя полос движения. Их задача – предотвращение выезда транспорта на встречную полосу в зоне нерегулируемых пешеходных переходов.

21 сентября у дома № 11 по улице Куйбышева женщина – водитель Mazda 6 выехала на встречную полосу и сбила пенсионерку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Городской отдел ГИБДД направил мэру Александру Макарову предложение об установке на улице Куйбышева делиниаторов. В результате ограничители установили на пересечении улиц Куйбышева и Харьковской.

В дальнейшем делиниаторы планируют установить по всей улице Куйбышева в районе перекрестков.