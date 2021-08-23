В Брянске устроят облаву на грузовики

Мероприятие ГИБДД будет проходить в течение суток.

С 26 по 27 августа Госавтоинспекция проведет в Брянске профилактическое мероприятие «Грузовик».

Как сообщает ведомство, сотрудники ГИБДД будут пресекать нарушения ПДД со стороны воителей большегрузов. Также полицейские усилят контроль за эксплуатацией грузовых автомобилей в технически исправном состоянии, соответствием их требованиям безопасности и соблюдением правил перевозки крупногабаритных и опасных грузов.

Особое внимание уделят соблюдению правил эксплуатации тахографов, режима труда и отдыха.

С начала года в Брянске зарегистрировано восемь аварий с участием грузовиков, в результате которых один человек погиб, восемь получили травмы. В половине таких аварий признали вину водителей.