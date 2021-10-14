В Брянске возбудили три дела о неосвещенных дорогах

Городской администрации предстоит устранить нарушения.

Сотрудники ГИБДД Брянска возбудили три административных дела в связи с недостаточным уровнем освещенности проезжей части. Замеры автоинспекторы провели с 12 по 13 октября в рамках профилактического мероприятия «Пешеход».

Нарушения выявили у дома № 6 по улице Воровского в Володарском районе, у дома № 57 по улице Почтовой и дома № 8 по улице 50 лет Октября в Бежице.