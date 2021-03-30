В Брянске за неделю произошла 71 авария

От участия в дорожном движении отстранено 24 водителя с признаками опьянения.

За прошедшую неделю – с 22 по 28 марта 2021 года – на территории областного центра произошло 3 ДТП, в результате которых 7 человек получили травмы различных степеней тяжести, сообщает пресс-служба ГИБДД России по Брянску.

Кроме того, за прошедшую неделю в Брянске произошло 71 аварий, в которых транспортные средства получили механические повреждения.