В Брянске запретили движение грузовиков массой более 6 тонн из-за весеннего паводка

Соответствующее постановление подписал глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог в период весеннего паводка в Брянске с 29 марта по 17 апреля 2021 года введено временное ограничение движения транспортных средств, у которых фактическая масса, приходящаяся на любую ось, более 6 тонн.

На какой транспорт временное ограничение движения не распространяется можно посмотреть на сайте мэрии города.