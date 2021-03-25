В Брянской области на ремонт дорог потратят более 2 млрд в 2021 году

Планируется отремонтировать более 440 км автодорог.

В Брянской области готовятся к ремонту дорог.

Как сообщает региональное правительство, в 2021 году новый светофор установят еще на одном аварийно-опасном участке – на пересечении дорог Брянск-Дятьково – граница Калужской области и Дятьково – Бытошь – Будочки в Дятьковском районе. Частыми причинами аварий здесь является непредоставление преимущества при проезде перекрестка.

Всего в этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе отремонтируют 44 объекта протяженностью 73,272 километра. Для этого предусмотрено более 2 миллиардов рублей из бюджетов различных уровней.