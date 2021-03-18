В Брянской области отремонтируют 50 километров федеральных трасс

Ремонтные работы проведут в 2021 году.

В 2021 году по заказу ФКУ «Москва – Бобруйск» в Брянской области в нормативное состояние приведут более 50 километров федеральных трасс.

На эти цели потратят 2,2 миллиарда рублей, сообщает региональное правительство. Деньги пойдут на капитальный ремонт искусственный сооружений: мостов, путепроводов, водопропускных труб.

В частности, по словам начальника ФКУ Управдор «Москва-Бобруйск» Александра Яхнюка, в этом году капитально отремонтируют 32 километра федеральной трассы Брянск – Новозыбков. На участке дороги протяженностью 16 километров сделают новое освещение.

15 километров участка трассы Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Белоруссия в Брянском районе защитят слоями износа. Дорожники отфрезеруют изношенный верхний слой и уложат новое покрытие, затем укрепят обочины и восстановят элементы безопасности.

Технология устройства слоев износа позволяет устранить деформацию и восстановить показатели ровности и сцепления.