В Брянской области ожидается снег и гололедица на дорогах 3 февраля

Температура воздуха ночью от -14ºC до -9ºC, днем от -3ºC до +2ºC.

Несколько улиц Смоленска останутся без горячей воды В пресс-служба администрации города рассказали об отключение горячей воды на пять дней. В связи с плановой проверкой оборудования в областном центре возможно ограничение горячего водоснабжения в период с 1 по 5 февраля по следующим адресам: Румянцева, 1, 1А, 3, 5, 7, 7А (школа № 12), 7Б (детский сад «Садко»), Шевченко, 58, 60 Рыленкова, 6, 6А

В Смоленске ограничат движение по Водяному переулку Пресс-служба администрации Смоленска рассказала об ограничении движения транспорта на Водяном переулке. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с реализацией комплекса мер по антитеррористической защищенности зданий МВД будет ограничено движение транспортных средств с 1 до 28 февраля по Водяному переулку (от улицы 2-я линия Красноармейской Слободы до улицы Дзержинского)

В Смоленске прошли соревнования по фигурному катанию Городские соревнования по фигурному катанию прошли в областном центре, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. Хорошие результаты показали воспитанники тренера Юлии Лариной – они заняли весь пьедестал: золотую медаль завоевала Карина Сурикова, серебряную – Анастасия Масленкова, бронзовую – Василиса Макеенкова. В специальной программе победила Злата Буря из общества «Динамо». В соревнованиях среди самых юных спортсменов лучшими стали

Безработный смолянин украл 100 метров интернет-кабеля Специалист компании обратился в полицию о краже интернет-кабеля из подвального помещения многоквартирного дома, сообщает пресс-служб ГУ МВД России по Смоленской области. Мужчина рассказал полицейским, что жители многоэтажного дома пожаловались в компанию, что перестал работать Интернет. В подвале дома он обнаружил пропажу 100 метров интернет-кабеля и позвонил в полицию. Полицейские опросили жильцов дома, возможных свидетелей и

Дистанционные мошенник обманули смолян на 460 тысяч рублей Несколько жителей Смоленской области стали жертвами дистанционных мошенников, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. 30-летняя жительница посёлка Пржевальское Демидовского района под предлогом отмены операции по оформлению кредитной заявки самостоятельно перевела на указанные абонентские номера денежные средства в сумме около 230 тысяч рублей. В аналогичной ситуации оказалась смолянка 1952 года рождения, которая самостоятельно перевела мошенникам