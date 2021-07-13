В Брянской области пройдет операция «Безопасный обгон»

Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, с 15 по 16 июля 2021 года сотрудники ГИБДД будут тщательно следить за участниками дорожного движения и проводить рейды.

Особенно обращают внимание на правонарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения, а также нарушением правил обгона.

Будет использоваться «скрытое» патрулирование, что позволит повысить эффективность выявления правонарушений.