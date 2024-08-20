В Фокино отремонтировали мост через реку Болва по нацпроекту. Об этом сообщили региональном управлении автодорог.

На автодороге «Подъезд к городу Фокино Брянской области» уже готов новый мост через реку Болва. Для автомобилей и пешеходов по нему уже открыли движение.

В настоящее время подрядная организация ООО «Дорстрой 32» строит ещё две защитные дамбы. Также рабочие разбирают старое сооружение.

Новый мост – железобетонный, и рассчитан на тяжелую технику с цементного завода. Работы провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».