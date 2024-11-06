В Фокино отремонтировали участок муниципальной трассы по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонт по национальному проекту «Безопасные качественнее дороги» в этом году вошёл участок муниципальной трассы Фокино – Пупково. В городе Фокино подрядчик уложил новое асфальтобетонное покрытие от дома 24 по улице Мира до технологической дороги. Также рабочие построили тротуары и установили фонари. В порядок привели 500 метров дороги.

А в прошлом году специалисты отремонтировали 1,9 км региональной автодороги Фокино-Пупково в Дятьковском районе.