В Карачеве ограничат движение машин на переезде
В Карачеве ограничат движение машин на переезде из-за ремонта покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
20 и 21 марта на переезде, расположенном на пересечении с улицей Шевченко на станции Карачев, ограничат движение машин. Две ночи подряд специалисты будут там менять резинокордовый настил. С 20 часов вечера до 6 часов утра на переезде транспорт будет двигаться по одной полосе.
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