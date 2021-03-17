В Комаричском районе автоледи пострадала после съезда в кювет

16 марта около 08:00 на 14 км автодороги «Украина-Комаричи» в Комаричском районе произошла авария, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

36-летняя женщина-водитель автомобиля Lada Kalina, двигаясь в направлении поселка Комаричи, не справилась с управлением и съехала в левый кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП 36-летняя женщина-водитель получила сотрясение головного мозга, ушиб шейного и грудного отдела позвоночника, ссадины лица слева и волосистой части головы.