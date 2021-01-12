В Новозыбковском районе водитель госпитализирован после наезда на дерево

11 января около 15:10 на 3 км автодороги «Новозыбков-Деменка-Кожановка» в Новозыбковском районе произошло ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

26-летний водитель автомобиля LADA Granta, двигаясь в сторону поселка Деменка, не справился с управлением и съехал с дороги с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП водитель госпитализирован с диагнозом закрытый перелом левого бедра.

Напомним, в Брянске на Станке Димитрова пострадала пешеход при столкновении легковушек.