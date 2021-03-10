В праздники на брянских дорогах остановили 70 пьяных водителей

10 из них попались на нарушении повторно.

В Госавтоинспекции Брянской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Мероприятие проходило с 5 по 8 марта на дорогах области.

За это время полицейские выявили более 70 фактов управления транспортом водителями с признаками опьянения. В отношении 10 из них решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторную нетрезвую езду.

Напомним, в областном центре за это же время выявили 25 пьяных автомобилистов.

В ГИБДД напомнили: о грубых нарушениях ПДД, в том числе фактах нетрезвого вождения, необходимо сообщать ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84.