В выходные в Брянске поймали 25 пьяных водителей

Трое из них повторно сели пьяными за руль – теперь их ждет уголовное преследование.

За четыре дня сотрудники ДПС проверили более 100 автомобилей и выявили 25 нетрезвых водителей.

8 марта смолянам обещают гололед Пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области рассказала о погоде, которая ожидает смолян 8 марта. 8 марта на территории Смоленской области з небо будет затянуто облаками, ночью местами, днем на большей части территории региона выпадет небольшой снег, местами возможна слабая метель, а на дорогах сохранится гололедица, порывистым северо-западным переходящим в северный ветром до 12 м/с и

Смоленские пожарные из огня спасли мужчину В Смоленске произошел пожар на улице Николаева вечером 6 марта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Жильцы девятиэтажного дома по улице Николаева в Смоленске позвонили в пожарную службу с сообщениями о том, что в их доме из-под двери одной из квартир на восьмом этаже идет дым. Прибывшим огнеборцам узнали, что в горящей двухкомнатной

Главой Монастырщинского района стал Виктор Титов Виктор Титов стал главой Монастырщинского района, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования. Голосование прошло 4 марта 2021 года в рамках заседания местного районного совета депутатов. Титова выбрали из представленных комиссией кандидатов.

Женщина 65 лет погибла при пожаре в Смоленской области В Гагаринском районе произошел смертельный пожар около двух часов ночи 6 марта. К моменту приезда пожарных огонь полностью охватил здание деревянного дома. При проливке и разборе сгоревших конструкций сотрудники МЧС обнаружили тело 65-летней женщины. Кроме того, с ожогами различной степени тяжести госпитализирован 55-летний мужчина. Причины пожара и ущерб установят специалисты.

В Сафоновском районе Смоленщины насмерть сбили рабочего с завода На производстве «Велес ПАК» в Сафоновском районе произошел несчастный случай со смертельным исходом. 14 февраля при загрузке товара прицеп большегруза наехал на подсобного работника организации. Мужчина умер от полученных травм. Прокуратура направила результаты в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.