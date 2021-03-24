24 и 25 марта в Брянске будут эвакуировать машины

За нарушителями будут охотиться в Советском районе.

В Госавтоинспекцию Брянска продолжают поступать жалобы на автолюбителей, которые оставляют свои машины в запрещенных местах, где те мешают движению как пешеходов, так и других транспортных средств.

С начала 2021 года инспекторы ДПС привлекли к административной ответственности 488 водителей, которые припарковались в неположенных местах.

По информации городского ОГИБДД, очередные профилактические рейды пройдут в Советском районе Брянска 24 и 25 марта.