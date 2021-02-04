В Унечском районе пассажира «ВАЗ-21703» госпитализировали после ДТП

4 февраля около 08:25 на 103 км автодороги «Брянск-Новозыбков» в Унечском районе произошла авария, сообщает прес–служба ГИБДД России по Брянской области.

20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21703», двигаясь в сторону Брянска, не справился с управлением и выехал «на встречку», где столкнулся с двигающимся во встречном направлении автомобилем «ГАЗ» под управлением 62-летнего водителя.

После столкновения «ГАЗ» съехал в левый по ходу движения кювет, а «ВАЗ-21703» столкнулся с двигающимися в сторону Новозыбкова автомобилем «КАМАЗ» с прицепом под управлением 39-летнего водителя и автомобилем «МАЗ» с прицепом под управлением 31-летнего водителя.

В результате ДТП 28-летний пассажир «ВАЗа» госпитализирован с различными травмами. Его водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима.