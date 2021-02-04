В Унечском районе второй раз за сутки люди пострадали в тройном ДТП

4 февраля в 15:15 на трассе А-240 в Унечском районе районе произошла авария с участием двух легковых и грузового автомобилей, сообщает ГУ МЧС России по Брянской области.

К месту происшествия выехали пожарные, сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи.

В результате ДТП есть пострадавшие. Пожарные проводили работы по смыву горюче-смазочных материалов.

Ранее мы рассказывали, что в Унечском районе пассажира «ВАЗ-21703» госпитализировали после ДТП.