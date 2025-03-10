В Выгоничах отремонтировали часть трассы по нацпроекту

В Выгоничах в прошлом году отремонтировали часть трассы по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В 2024 году в посёлке Выгоничи привели в порядок трассу «Брянск-Новозыбков»-Трубчевск»-Выгоничи. Подрядная организация ООО «СпектрБрянскСтрой» отремонтировала 3,3 километра дороги.

Рабочие уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и сделали съезды, а также отремонтировали старые и построили новые тротуары.

На повороте к Лопушской средней школе специалисты обустроили искусственную неровность. Также на дороге обновили остановки и барьерное ограждение, установили дополнительные фонари со светодиодными светильниками.

Ремонт сделали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В этом году обновлять магистрали в регионе будут по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».