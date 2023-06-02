Виновника ДТП в Брянске суд отправил в колонию

28-летнего брянца, сбившего на мопеде женщину в Брянске, суд отправил в колонию на два года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Володарский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о ДТП, в котором пострадала женщина. Приговор выслушал 28-летний житель Брянска.

10 сентября 2022 года мужчина на скутере во дворе дома №14 по улице Есенина в Брянске сбил женщину и скрылся с места происшествия. Потерпевшая получила тяжёлые травмы. Позже виновника аварии задержали. Оказалось, что прав на управления транспортом у него нет.

Суд приговорил мужчину к двум годам в колонии-поселении. Решение не вступило в законную силу.