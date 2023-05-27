Водитель сломал ключицу на трассе в Брянском районе

42-летний автомобилист сломал ключицу в ДТП на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 4 км автодороги Р-120 «Орел-Брянск-Смоленск-граница с республикой Белоруссия» обход г. Брянска в Брянском районе. 29-летний водитель за рулём Mercedes, при обгоне столкнулся с Kia. 42-летний водитель иномарки поворачивал налево. Автомобилист из Kia попал в больницу с закрытым переломом ключицы