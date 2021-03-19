Водителя «КамАЗа» госпитализировали после ДТП с поездом в Стародубском районе

Он находится в тяжелом состоянии.

18 марта около 12:30 на железнодорожном переезде 31 км ПК4 автодороги Унеча – Погар в Стародубском районе произошла авария, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

47-летний водитель автомобиля «КамАЗ-65206» с полуприцепом, двигаясь из села Меленск в сторону Стародуба, при проезде железнодорожного переезда не убедился в отсутствии приближавшегося поезда и столкнулся с тепловозом.

В результате ДТП водитель госпитализирован с ушибом головного мозга, переломом ребер справа и подкожной эмфиземой.