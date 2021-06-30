Восстановительные работы федеральной трассы «Орёл-Смоленск» начинаются 30 июня

Об этом сообщает телеканал «Брянск24».
Ранее, 29 июня, мы сообщали, что в Брянске на федеральной трассе образовался провал. Проливные дожди, обрушившиеся на прошлых выходных, повредили дамбу. Участок дороги стал небезопасным из-за дыр в асфальте. Люди не могли пройти по поврежденным пешеходным дорожкам.
Вопрос о ремонте трассы возле улицы Романа Брянского поднялся уже на следующий день. Как рассказали в ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск, с сентября 2017 года администрация Брянского района обязана содержать переходно-скоростные полосы в нормативном состоянии, обеспечивать круглогодичное бесперебойное и безопасное дорожное движение, а также сохранять конструктивные элементы участка автомобильной дороги.
«В настоящий момент администрацией Брянского района разрабатывается проектная документация на выполнение работ по восстановлению конструктивных элементов участка автомобильных дорог» – подчеркнули в управлении автомобильной магистрали.
Чтобы не ухудшать состояние проезжей части, а также убедиться в безопасности пешеходов и водителей, на участке дороги вводятся ограничения. Установлены предупреждающие дорожные знаки и оградительная лента. Движение ограничат двумя полосами.
Как сообщает телеканал «Брянск24», ремонт федеральной трассы «Орёл-Смоленск» начинается 30 июня. Восстановительные работы планируется закончить за две недели при хорошей погоде. Чтобы не случилось подобного происшествия в дальнейшем, гидротехническое сооружение укрепят.
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