Выезд из Фокинского района Брянска ограничат на месяц

Схему движения на Московском проспекте изменят из-за строительства кольца.

Схему дорожного движения на Московском проспекте в Фокинском районе изменят в связи со строительством кольцевого пересечения с новой дорогой Брянск I – Брянск II. Ограничения будут действовать с 3 по 30 июня.

Как сообщает городской ОГИБДД, движение транспорта в направлении Советского района будет осуществляться по одной полосе – три другие полосы закроют.

Водителям рекомендуют использовать альтернативные пути объезда по улице Снежетьский Вал или улице Белорусской в сторону объездной дороги Северо-западный обход Брянска.