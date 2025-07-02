Выравнивающий слой асфальта уложили рабочие на проспекте Московском в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году вошёл проспект Московский в Фокинском районе Брянска. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновляет 2,7 километра дороги от моста через реку Десну до путепровода через железнодорожные пути.

Рабочие полностью уложили слой тощего бетона в средней полосе, а также выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Кроме того, на 70% на проспекте установлен бордюрный камень.

Специалистам предстоит обновить тротуары и заездные карманы для общественного транспорта на остановках «Западная» и «Школа №51». Там же установят новые автопавильоны.

В завершении подрядчик нанесёт разметку термопластиком со световозвращающими элементами и поставит дорожные знаки.