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За два дня в Брянске поймали 30 пьяных водителей и 18 пьяных пешеходов

2021, 06 октября 09:00 На дорогах
За два дня в Брянске поймали 30 пьяных водителей и 18 пьяных пешеходов
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В Госавтоинспекции подвели итоги профилактических рейдов.

В областной ГИБДД подвели итоги профилактических рейдов, которые проходили во всех районах Брянска в течение двух дней.

Полицейские остановили более 30 пьяных водителей и выявили 34 факта выезда на встречную полосу, а также 57 случаев непредоставления преимущества пешеходам.

С проезжей части сотрудники ДПС удалили 18 нетрезвых пешеходов. Со стороны пеших участников дорожного движения полицейские выявили 177 нарушений Правил дорожного движения.

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