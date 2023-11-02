Женщина пострадал в ДТП на трассе в Дубровском районе
27-летняя пассажирка Lada пострадал в ДТП на трассе в Дубровском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло на 219 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Дубровском районе. С управлением Lada Priora не справился 40-летний водитель. Легковушка съехала на обочину, задела электроопору и слетела в кювет.
Травмы получила 27-летняя пассажирка Lada. Женщину госпитализировали. Полиция проводит проверку.
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