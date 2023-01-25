Женщина пострадала в аварии в Брянске

Автомобилистка получила ушибы в ДТП в областном центре. Об этом рассказали в городском ГИБДД.

На улице Советской в Брянске произошла авария. 57-летний водитель на RENAULT LOGAN столкнулся с VOLKSWAGEN POLO. От удара иномарку отбросило на пешеходные ограждения.

37-летняя женщина-водитель из VOLKSWAGEN получила ушибы шейного отдела позвоночника и грудной клетки. Её отпустили домой с назначением лечения.

Инспекторы выяснили, что водитель RENAULT перед поворотом налево заблаговременно не занял крайнюю левую полосу на проезжей части. На автомобилиста полицейские составили два протокола.