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Богомаз наградил вице-спикера Брянской Думы Пронина

2021, 28 сентября 08:30 Политика
Богомаз наградил вице-спикера Брянской Думы Пронина
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Парламентарию вручили почетную грамоту.

Заместителю председателя Брянской областной Думы Владимира Пронина удостоили почетной грамоты губернатора. Александр Богомаз наградил парламентария за добросовестный труд, профессионализм и личный вклад в социально-экономическое развитие Брянской области.

Как сообщает облдума, многолетняя законотворческая и общественная деятельность Владимира Пронина – пример активной гражданской позиции, честности, принципиальности и последовательности в отстаивании интересов жителей Брянской области.

«Его ответственное отношение к делу, богатый жизненный опыт способствуют эффективной законодательной работе областной Думы, в том числе по совершенствованию социальной сферы региона», – отметили в Брянской Думе.

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