Брянцы требуют от губернатора ответов на социальные вопросы

Продолжается подготовка к прямой линии Александра Богомаза.

За два дня сбора обращений к прямой линии губернатора Александра Богомаза жители региона направили 338 обращений. В call-центр поступило 168 звонков, на электронную почту – 81 обращение, в мессенджер WhatsApp – 89.

63,6% обращений поступило от жителей Брянска. По тематике сообщений лидирует социальная сфера – 15% от всех вопросов. Далее идет сфера ЖКХ – 13,9%.

Прямая линия губернатора начнется 23 ноября в 17.00. Трансляцию будут вести в эфире телеканалов «Брянская губерния», «ОТР», радиостанции «32 Радио» и в официальной группе «Брянская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Задать вопросы можно по многоканальному телефону 8-800-200-32-68, электронной почте voprosglave@bryanskobl.ru и по WhatsApp по номеру 8-901-809-32-68.