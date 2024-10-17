Брянская делегация почтила память погибших воинов в Могилеве

Брянская делегация почтила память погибших воинов у мемориалах в белорусском городе Могилеве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента

Брянская делегация под руководством председателя Брянской областной Думы Валентина Суббота прибыла в Могилевскую область Республики Беларусь. В начале визита прошла церемония на площади Славы в Могилеве. К мемориальному комплексу «Борцам за Советскую власть» делегаты возложили цветы.

«Беларусь свято хранит память о Героях былых сражений. И сегодня наши народы плечом к плечу строят Союзное государство, вместе противостоят западным санкциям», — подчеркнул спикер Валентин Суббот.