Брянская и федеральная Ассоциации ветеранов СВО договорились о сотрудничестве

2026, 02 июля 13:36

Брянская и федеральная Ассоциации ветеранов СВО договорились о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне, в День ветеранов боевых, врио заместителя губернатора и руководитель Ассоциации ветеранов СВО Брянской области Андрей Фроленков встретился с заместителем исполнительного директора федеральной Ассоциации ветеранов СВО Ксенией Семёновой. Они подписали соглашение о сотрудничестве.

«Соглашение с федеральной Ассоциацией подтверждает наше единство. Объединяя усилия, мы многократно увеличиваем свои возможности. Это открывает путь к решению масштабных задач и позволяет эффективнее помогать нашим товарищам и их близким», — сказал Андрей Фроленков.

Ксения Семёнова подчеркнула, что брянские ветераны боевых действий проводят огромную работу с бойцами и их близкими.

«Мы уверены, что под руководством Героя России, настоящего офицера Андрея Анатольевича Фроленкова региональную ассоциацию ждет большое и надежное будущее», – отметила Ксения Семёнова.

После мероприятия прошла церемония вручения членских удостоверений участникам Ассоциации ветеранов СВО.