Брянец проведёт год в колонии за нападение на полицейского

2026, 29 июня 15:37

Брянец проведёт год в колонии за нападение на полицейского. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Приговор выслушал 46-летний житель Трубчевского района.

В марте 2026 года мужчина не отреагировал на требование сотрудника полиции проследовать с ним для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Стража порядка фигурант ударил кулаком по лицу.

Суд приговорил виновного к году в колонии общего режима. Решение в законную силу не вступило.