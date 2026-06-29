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Брянец проведёт год в колонии за нападение на полицейского

2026, 29 июня 15:37
Брянец проведёт год в колонии за нападение на полицейского
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Брянец проведёт год в колонии за нападение на полицейского. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Приговор выслушал 46-летний житель Трубчевского района. 

В марте 2026 года мужчина не отреагировал на требование сотрудника полиции проследовать с ним для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Стража порядка фигурант ударил кулаком по лицу.

Суд приговорил виновного к году в колонии общего режима. Решение в законную силу не вступило. 

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