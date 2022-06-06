Гуманитарный груз главе администрации Брянки Николаю Моргунову передал брянский губернатор Александр Богомаз.
Брянская область передала луганской Брянке дорожную и строительную технику для восстановления мирной жизни.
УАЗ «Патриот», строительный кран, автогрейдер, фронтальный погрузчик, оборудование для обеспечения деятельности служб ЖКХ: газонокосилки, сварочные инверторы, бензопилы, триммеры, генераторы и другое оборудование главе администрации Брянки Николаю Моргунову передал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
В состав брянской делегации также вошли председатель областной Думы Валентин Суббот, его зам Сергей Антошин, депутат Госдумы Николай Алексеенко, врио замгубернатора Татьяна Кулешова и замгубернатора Сергей Симоненко.
Напомним, согласно подписанному между губернатором Брянской области и главой администрации Брянки соглашению будет развиваться сотрудничество в области науки и технологии, транспорта, инфраструктуры, информационных технологий, социальной защиты населения, здравоохранения, образования, спорта, туризма, охраны окружающей среды, семейной и молодежной политики.
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