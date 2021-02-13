Брянские чиновники играют в футбол со студентами

В Брянске проходит товарищеский матч сборных областного правительства и училища олимпийского резерва.

В Брянском училище олимпийского резерва проходит товарищеский матч по футболу сборных училища и правительства Брянской области.

Перед игрой чиновники во главе с замом губернатора Александром Коробко, который выступает в качестве капитана команды, оценили состояние материальной базы училища, развитию которой власти в последние годы уделяют особое внимание. Благодаря этому студенты и выпускники училища получают высокие результаты на престижных соревнованиях по разным видам спорта.

Матчи чиновников со студентами проходят в рамках федерального проекта «Доверяй, играя». Ранее команда правительства Брянщины сыграла с будушими аграриями, строителями и железнодорожниками.