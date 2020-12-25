Брянские дети, повесившие шары на «Елку желаний», получат подарки

В этом году свои желания на елке оставили воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз, спикер областной Думы Валентин Суббот и начальник ГУ МЧС по региону Вадим Уваркин на днях сняли шары с пожеланиями детей с региональной «Елки желаний».

Как сообщает пресс-служба правительства Брянщины, это они сделали перед началом Госсовета, участником которого стал губернатор.

Воспитанники социально-рпебилитационного центра для несовершеннолетних, написавшие свои желания на шарах, получат подарки, несмотря на пандемию.