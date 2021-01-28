Брянские областные депутаты продлили полномочия регионального омбудсмена

Вячеслава Тулупова областная Дума утвердила уполномоченным по правам человека на Брянщине на новый срок.

На проходящем сегодня заседании Брянской областной Думы депутаты утвердили назначение на новый срок региональным уполномоченным по правам человека и ранее занимавшего эту должность Вячеслава Тулупова.

Кандидатуру Тулупова на должность регионального обсудсмена внес в областной парламент губернатор Александр Богомаз.

Ранее это предложение одобрили федеральный уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и профильный комитет областной Думы.