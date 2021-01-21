Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о наделении жетских кшол искусств по всей стране, включая Брянщину, особым статусом. Об этом сообщил региональный департамент культуры.

Инициатором наделения особым статусом детских школ искусств выступил президент Владимир Путин, заявивший на заседании Совета по культуре, что нельзя допустить, чтобы они превратились в кружки.

Закон направлен на то, чтобы сохранить трехуровневую систему образования в области искусств. Ведь в детских школах искусств обязательно изучается ряд предметов, что позволяет их выпускникам поступать в училища и вузы. Законом же будет закреплен особый статус творческого образования.

Прошлым летом на Брянщине прошли ремонты в школах искусств Дятьково и Добруни. Для детских школ искусств региона закупаются музыкальные инструменты, и в этом году процесс будет продолжаться. За последние годы в рамках нацпроекта были переоснащены 306 творческих образовательных учреждений, закуплено более 10 тыс. музыкальных инструментов, свыше 10 тыс. единиц оборудования и более 7 тыс. учебников и пособий.