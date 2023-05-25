Брянские строители ремонтируют семь объектов в луганской Брянке

Брянские строители ремонтируют семь объектов в подшефной Брянке Луганской Народной Республики. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
На совещании под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина обсудили восстановление инфраструктуры в новых субъектах страны.
«Отчет наших строителей из подшефной Брянки Луганской Народной Республики: сейчас работы ведутся на семи объектах. Приступили к оштукатуриванию стен спортивного зала школы №4, продолжаются строительные работы в актовом зале и спортивном зале школы №9, завершаются работы по восстановлению внутренних и наружных откосов детского сада «Золушка». Бригада из 14 человек занята на замене водопроводов, уложено 500 метров 110-й трубы. Строители ремонтируют кровлю на нескольких многоквартирных домах. В плане на этот год — 34 объекта социальной, инженерной инфраструктуры и ремонт многоквартирных домов. Работы по восстановлению и строительству ведутся по графику», – уточнил Александр Богомаз.
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